Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à un autre champion d’Europe !

Publié le 12 juillet 2021 à 9h45 par T.M.

Sacré champion d’Europe avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma est attendu prochainement au PSG. Et le portier transalpin pourrait ne pas débarquer seul.

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, c’est Gianluigi Donnarumma qui va désormais s’engager avec le PSG. Sacré champion d’Europe avec l’Italie, le portier de 22 ans va pouvoir parapher son contrat avec le club de la capitale, où il retrouvera son coéquipier en sélection nationale, Marco Verratti. Mais Leonardo n’aurait pas terminé son recrutement XXL. Alors que Paul Pogba serait espéré pour étoffer l’entrejeu de Mauricio Pochettino, un attaquant serait également attendu à Paris. Et c’est encore un champion d’Europe qui pourrait faire le bonheur du PSG.

La piste Insigne ?