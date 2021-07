Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente déjà confirmée en attaque ?

Publié le 14 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été dans l’optique de renflouer les caisses de l’OM, Nemanja Radonjic devrait bien être poussé vers la sortie comme l’a confirmé à demi-mot Pablo Longoria.

Alors que l’OM enchaine les recrues depuis le début du mercato estival (Gerson, De la Fuente, Balerdi, Under, Guendouzi et Lopez), Pablo Longoria cherche plus que jamais à dégraisser. Le président du club phocéen a inscrit plusieurs noms de son effectif sur la liste des transferts comme Boubacar Kamara, Dario Benedetto ou encore Duje Caleta-Car, mais il peine pour le moment à trouver preneur. Et un autre joueur de l’OM est plus que jamais concerné…

Radonjic devrait bien partir