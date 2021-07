Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba à l'origine d'un énorme départ en interne ? La réponse de Longoria !

Publié le 13 juillet 2021 à 16h15 par A.M.

Alors que l'OM poursuit son recrutement, Pablo Longoria assure toutefois que les arrivées de William Saliba et Luan Peres n'entraîneront pas nécessairement le départ de Duje Caleta-Car.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM est sur tous les fronts. En effet, six recrues ont déjà débarqué tandis que Pablo Longoria a confirmé que William Saliba et Luan Peres porteront prochainement ce total à huit. « Comme vous le savez, les deux joueurs sont à Marseille. On attend seulement les conclusions médicales et quelques documents juridiques », assure le président de l'OM. Des arrivées qui pourraient d'ailleurs être annonciatrices d'un départ en défense centrale, notamment celui de Duje Caleta-Car.

«Les arrivées de Peres et Saliba n'impliqueront pas forcément un départ»