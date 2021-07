Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce l'arrivée de deux joueurs !

Publié le 13 juillet 2021 à 14h45 par A.M.

Déjà très actif sur le mercato, Pablo Longoria a confirmé l'arrivée de deux nouveaux joueurs à savoir Luan Peres et William Saliba.

Cet été, l'Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Six renforts sont déjà arrivés à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez ont tous débarqué officiellement à l'OM. Cela fait déjà de nombreuses recrues pour Jorge Sampaoli et pourtant, ce n'est pas encore terminé puisque Pablo Longoria a confirmé que deux nouveaux joueurs allaient prochainement s'engager à Marseille.

Longoria confirme pour Saliba et Peres