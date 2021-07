Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pol Lirola attend toujours un signe de Longoria

Publié le 13 juillet 2021 à 21h15 par A.C.

Après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola a fait son retour à la Fiorentina.

Si le travail de Pablo Longoria est unanimement salué, on ne peut pas vraiment dire que la gestion du dossier Pol Lirola ait été des meilleures. Le président de l’Olympique de Marseille a en effet décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€ présente dans le contrat du latéral, préférant négocier avec la Fiorentino pour trouver un accord moins cher. Or, les dirigeants florentins demanderaient désormais entre 13 et 15M€ pour Lirola... et ce n’est pas tout ! L’OM a également vu l’Atalanta marcher sur ses plates-bandes, avec Gian Piero Gasperini qui serait un grand fan de l’Espagnol.

Plus rien ne bouge pour Pol Lirola