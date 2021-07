Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria hausse le ton dans ce dossier chaud !

Publié le 13 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM tente depuis plusieurs semaines de boucler le transfert définitif de Pol Lirola, Pablo Longoria semble perdre patience auprès de la Fiorentina et aurait posé un ultimatum.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM enchaine les recrues depuis le début du mercato estival avec Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi. Pablo Longoria cherche également au poste de latéral droit, et il fait le forcing auprès de la Fiorentina pour obtenir le transfert définitif de Pol Lirola. Mais le président de l’OM commence à perdre patience…

L’OM pose un ultimatum pour Lirola