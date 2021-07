Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les grandes révélations de Longoria sur cette recrue estivale !

Publié le 13 juillet 2021 à 23h15 par T.M.

Prêté la saison dernière, Leonardo Balerdi est désormais un joueur de l’OM à part entière. Une opération évoquée ce mardi par Pablo Longoria.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli avait notamment fait immédiatement confiance à Leonardo Balerdi, son compatriote argentin. L’entraîneur phocéen a ainsi par la suite demandé à Pablo Longoria de conserver le défenseur central, initialement prêté par le Borussia Dortmund. Alors que le président de l’OM n’a pas souhaité lever l’option d’achat qui était de 14M€, il est parti négocier avec le BVB pour obtenir un prix au rabais. Et Longoria a réussi sa mission puisque Balerdi a été transféré définitivement moyennant un chèque de 8M€.

« Il voulait refuser les offres »