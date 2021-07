Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Balerdi avait fait une énorme promesse à Longoria !

Publié le 14 juillet 2021 à 4h00 par A.M.

Après de longues négociations avec le Borussia Dortmund, l'OM a finalement obtenu le transfert de Leonardo Balerdi qui avait une promesse à Pablo Longoria.

Prêté à l'OM il y a un an, Leonardo Balerdi disposait d'une option d'achat fixée à 14M€ que le club phocéen a décidé de ne pas lever. Une somme jugée trop élevée que Pablo Longoria souhaitait revoir à la baisse. Mais c'était un risque puisqu'un autre club aurait pu se manifester. Toutefois, comme l'explique le président de l'OM, Leonardo Balerdi avait fait une promesse.

Balerdi a tout refusé pour l'OM