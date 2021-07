Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a encore aidé à boucler un transfert !

Publié le 14 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

Très impliqué dans le recrutement de l'OM, Jorge Sampaoli a notamment eu un rôle crucial pour le transfert définitif de Leonardo Balerdi.

Très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria fait en sorte de répondre aux demandes de Jorge Sampaoli. Malgré tout, le technicien argentin n'est pas passif sur le mercato a donné un coup de main à son président sur plusieurs dossiers. Lors de sa présentation officielle, Leonardo Balerdi, transféré définitivement à l'OM pour 8M€, confirme que Jorge Sampaoli a eu un rôle important dans son choix.

Balerdi encense Sampaoli