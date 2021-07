Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 14 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il vient tout juste de débarquer au PSG, Sergio Ramos a évoqué l’avenir très incertain de Kylian Mbappé et a fait passer un message à l’attaquant tricolore.

Et si Kylian Mbappé et Sergio Ramos ne faisaient que se croiser au PSG ? L’ancien défenseur emblématique du Real Madrid vient de s’engager pour deux ans au Parc des Princes, mais pendant ce temps-là, l’avenir de Mbappé est toujours aussi incertain et il reste l’une des grandes priorités du club merengue . Interrogé mardi à l’occasion de sa conférence de presse de présentation au PSG, Sergio Ramos a eu l’occasion d’évoquer l’avenir de son nouveau coéquipier, avec un message clair.

« Je le veux dans mon équipe »