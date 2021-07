Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos ouvre la porte du PSG à Lionel Messi !

Publié le 13 juillet 2021 à 18h15 par B.C.

Présenté à la presse ce mardi, Sergio Ramos n’a pas échappé à une question concernant Lionel Messi, désormais libre de tout contrat.

Après avoir marqué l’histoire du Real Madrid, Sergio Ramos évoluera désormais au Paris Saint-Germain. L’international espagnol, qui n’a pas prolongé avec la Casa Blanca , s’est en effet engagé en faveur du club de la capitale pour les deux prochaines années. L’occasion pour Sergio Ramos de côtoyer Neymar ou encore Kylian Mbappé, si ce dernier ne quitte pas le PSG durant l’été, mais ce n’est peut-être pas tout. Désormais libre de tout contrat en attendant un accord avec le FC Barcelone, Lionel Messi a longtemps été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, et Sergio Ramos se verrait bien accueillir l’Argentin.

« Messi ? J’aime être entouré des meilleurs et j'aurais toujours une place dans mon équipe »