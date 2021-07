Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Lionel Messi au PSG ? La réponse tombe !

Publié le 13 juillet 2021 à 17h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone galère toujours autant à faire de la place pour permettre la prolongation de Lionel Messi, la porte reste donc ouverte pour le PSG. Le club de la capitale chipera-t-il alors La Pulga aux Blaugrana ? La réponse est aujourd’hui connue.

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et prochainement Gianluigi Donnarumma. Cet été, le PSG se donne les moyens de ses ambitions. Afin d’enfin remporter la Ligue des Champions, Leonardo frappe très fort sur le marché des transferts et tout cela en dépensant seulement 70M€, le montrant du transfert du Marocain en provenance de l’Inter Milan puisque les 3 autres recrues sont venues librement. Mais le recrutement XXL du PSG serait encore loin d’être terminé. En effet, après l’arrivée du Néerlandais de Liverpool, un autre milieu de terrain serait attendu dans la capitale et ce renfort pourrait bien se nommer Paul Pogba. A un an du terme de son contrat à Manchester United, l’international français serait très chaud pour débarquer au Parc des Princes. Et même après cela, cela pourrait ne pas être terminé. Qui pourrait alors rejoindre l’armada de Mauricio Pochettino ? Depuis plusieurs mois désormais, il est question d’un intérêt pour Lionel Messi. Et forcément, ce dossier est dernièrement revenu sur la table étant donné que depuis le 1er juillet, l’Argentin est libre de tout contrat. Son contrat avec le FC Barcelone a expiré et actuellement, Joan Laporta est en grande difficulté pour prolonger Messi étant donné la situation financière du Barça. Des problèmes qui pourraient alors profiter au PSG… ou pas.

Une arrivée à oublier !