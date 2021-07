Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris une grande décision avec Lionel Messi !

Publié le 13 juillet 2021 à 13h45 par G.d.S.S. mis à jour le 13 juillet 2021 à 13h49

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a longtemps figuré sur les tablettes du PSG. Mais la direction du club de la capitale a finalement décidé de refermer cette piste…

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant toujours aussi incertain avec un contrat qui court jusqu’en juin 2022, le Qatar a conservé plusieurs plans B ces derniers mois afin de renforcer son secteur offensif. Le nom de Lionel Messi est notamment revenu avec insistance, d’autant que l’attaquant argentin de 34 ans est officiellement libre depuis le 1er juillet dernier après être arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone. Mais le PSG a finalement tranché pour Messi…

Le PSG lâche Messi