Mercato - Barcelone : Messi sort enfin du silence sur son avenir !

Publié le 13 juillet 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 13 juillet 2021 à 8h33

Après la finale de Copa America remportée face au Brésil, Lionel Messi a envoyé un message à un journaliste argentin. Le joueur évoque notamment son avenir incertain au FC Barcelone.

Les jours défilent, mais la situation contractuelle de Lionel Messi demeure toujours aussi incertaine. L’attaquant argentin n’est toujours pas parvenu à trouver un accord avec les dirigeants du FC Barcelone pour prolonger son contrat et est aujourd’hui libre de s’engager avec l’équipe de son choix. Messi préfèrerait rester au sein du club catalan, mais ce dernier doit d’abord alléger sa masse salariale et dégraisser son effectif avant d’acter la signature. Ces dernières semaines, la Pulga est restée silencieuse, préférant se concentrer sur la Copa America. Mais après la finale remportée ce samedi face au Brésil (1-0), le joueur a accepté d’évoquer son avenir au FC Barcelone.

« Je suis déconnecté de tout ça, je ne regarde rien »