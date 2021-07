Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a une ouverture pour Lionel Messi !

Publié le 13 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

N’ayant toujours pas prolongé son contrat en raison de la réalité économique qui frappe le FC Barcelone, Lionel Messi ne pourrait s’engager qu’au PSG s’il venait à quitter le Barça.

Lionel Messi pourrait rapidement se retrouver dos au mur pour son avenir. En effet, lui qui est libre de tout contrat depuis le 30 juin, ne serait pas sur le point de signer un nouveau bail avec le FC Barcelone en raison des difficultés financières rencontrées par le club au niveau de sa masse salariale et du plafond instauré par la Liga. Correspondant de The Athletic basé en Espagne, Dermot Corrigan a dernièrement tenu à faire un point sur la situation entre le FC Barcelone et Lionel Messi. « Le Barça ne peut plus payer le salaire de Messi à présent. Ils ont essayé de trouver différents moyens d’y arriver en disant qu’ils pourraient reporter certains paiements à une période ultérieure lorsqu’en théorie les supporters seront de retour dans les stades et que les finances se trouvent dans une meilleure situation pour le payer. Mais cela ajouterait juste une dette supplémentaire pour le Barça à l’avenir. Il y a des pourparlers pour lui offrir un rôle d’ambassadeur pour des décennies afin de le rendre heureux et de le faire rester. Mais si on est réaliste, à moins que Messi accepte une réduction de salaire monumentale, le Barça ne peut pas le garder » . De quoi faire les affaires du PSG ?

« Le PSG sera son unique issue »