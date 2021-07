Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Le feuilleton Messi bat son plein !

Publié le 12 juillet 2021 à 19h30 par Th.B.

Libre de tout contrat pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi ne serait pas sur le point de le prolonger en raison des énormes problèmes économiques auxquels le FC Barcelone est confronté. Et seulement deux options se présenteraient à l’Argentin.

Pour la première fois depuis 2000, soit l’année de son intégration à La Masia , Lionel Messi est libre de tout contrat, son engagement envers le FC Barcelone ayant pris fin le 30 juin. À présent, dans les faits, le capitaine du Barça est dans la possibilité de signer dans le club de son choix. De quoi permettre à différents médias dont RMC Sport et Goal España notamment de remettre au goût du jour les rumeurs concernant un intérêt du PSG pour Lionel Messi. Comme le journaliste du média espagnol Ruben Uria l’a récemment confié sur son compte Twitter , Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à tenter sa chance avec Lionel Messi si une prolongation de contrat venait à ne pas se concrétiser. Situation à laquelle Ronald Koeman aimerait remédier comme il l’a fait savoir la semaine dernière dans la presse ibérique. « Chaque fois qu'un problème n'est pas résolu, vous devez vous inquiéter. Mais j'ai toute confiance en notre président pour résoudre ce problème. C'est très important pour le club, mais aussi pour la Liga que le meilleur joueur du monde reste et nous devons tous faire un effort pour qu'il continue avec nous (…) Il a toujours montré qu'il voulait continuer avec le Barça et ils travaillent pour parvenir à un accord » . Cependant, en raison des problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone et particulièrement au niveau de sa masse salariale que le club devrait allégée de près de 200M€, la prolongation de Lionel Messi ne peut pas être signée pour le moment. Et la donne pourrait ne pas changer pendant un temps.

Le Barça dans l’incapacité de le prolonger en l’état, le PSG seule option viable ?