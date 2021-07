Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Dembélé… Lionel Messi à l’origine d’un gros coup de tonnerre ?

Publié le 13 juillet 2021 à 10h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone cherche absolument à conserver Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé pourraient être les grands sacrifiés de l’histoire.

Désormais libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier, Lionel Messi est dans le flou pour son avenir. Contrairement à l’été dernier, l’international argentin, tout juste sacré à la Copa America, se verrait bien poursuivre sa carrière au FC Barcelone, mais Joan Laporta est actuellement dans l’incapacité de régler ce dossier prioritaire. En effet, la masse salariale du club culé est pleine, et Javier Tebas a déjà prévenu qu’il n’accorderait aucune dérogation pour le nouveau bail de Lionel Messi. « Je ne sais pas si Messi débutera la Liga avec le Barça. S’il n’y a pas de départs, ce n’est pas possible », a déclaré le président de la Liga. Des départs sont donc espérés par Joan Laporta, et plusieurs joueurs majeurs pourraient être concernés.

Dembélé et Griezmann visés par Laporta ?