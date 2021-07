Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un feuilleton colossal est enfin terminé !

Publié le 14 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG ces derniers mois alors que sa situation contractuelle avec le FC Barcelone était très floue, Lionel Messi a finalement été laissé de côté par la direction francilienne.

En juin dernier, dans les colonnes de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi affichait un discours très énigmatique sur la possibilité de faire signer Lionel Messi au PSG cet été : « Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG, tous. Pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi ». Finalement, l’attaquant argentin semble bien parti pour rempiler au FC Barcelone avec un contrat de deux ans, ce qui a contraint le PSG à prendre une décision radicale…

Le PSG tire un trait sur Messi

Comme l’a annoncé Le Parisien mardi, la direction du PSG a décidé de tirer un trait sur la piste Lionel Messi, qui était pourtant sérieusement envisagée ces derniers mois dans l’optique d’un éventuel départ de Kylian Mbappé cet été. Mais face à la tendance très claire du dossier qui va prochainement amener Messi à rempiler avec le Barça, Nasser Al-Khelaïfi semble s’être fait une raison.