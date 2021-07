Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce sa nouvelle priorité pour le recrutement !

Publié le 14 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est plus que jamais en quête d’un profil au poste de latéral droit, Pablo Longoria confirme son envie de faire revenir Pol Lirola au club cet été.

Arrivé à l’OM en janvier dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Pol Lirola s’était rapidement imposé comme un élément indispensable du onze de Jorge Sampaoli au Vélodrome. Mais finalement, Pablo Longoria a souhaité renégocier à la baisse le montant de son option d’achat fixée à 12M€ avec la Fiorentina, et les négociations s’éternisent dans ce dossier. Pourtant, interrogé mardi en conférence de presse, le président de l’OM confirme bien sa volonté de faire revenir Lirola au club.

« On serait content de l’avoir, mais… »