Mercato : Barcelone, PSG... Le dénouement du feuilleton Messi est connu !

Publié le 13 juillet 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Officiellement libre de tout contrat, Lionel Messi savoure son titre remporté avec l'Argentine à la Copa America, mais son avenir est au cœur de toutes les préoccupations en Europe. Cependant, la tendance semble désormais très claire dans ce feuilleton.

La situation est assez incroyable. En effet, depuis le 1er juillet, Lionel Messi est sans club. Son contrat au FC Barcelone a effectivement pris fin et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé son bail. Et pour cause, le club blaugrana est en grande difficulté financière et doit impérativement alléger sa masse salariale afin de pouvoir libérer de la place pour l'imposant salaire du sextuple Ballon d'Or. Interrogé sur son avenir, Lionel Messi ne s'est toutefois pas montré particulièrement préoccupé par sa situation. « Je suis déconnecté de tout ça, je ne regarde rien. Profiter de ce moment, des gens et se préparer à partir en vacances avec ma famille, c’est ce qui est le plus important maintenant. La vérité est que je suis heureux, impossible d'expliquer le bonheur que je ressens, ma famille et mes amis. Une belle folie tout ça », confiait-il au micro de l’émission F90 . Il faut dire que Lionel Messi savoure actuellement son sacre avec l'Argentine, vainqueur de la Copa America face au Brésil en finale (1-0). Le premier titre internationale de la carrière de La Pulga . Quoi qu'il en soit, son avenir ne semble plus faire de doute.

Laporta optimiste, le PSG lâche l'affaire