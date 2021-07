Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann… La solution miracle est trouvée !

Publié le 14 juillet 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 14 juillet 2021 à 16h48

Alors que le FC Barcelone tente par tous les moyens de valider la prolongation du contrat de Lionel Messi, tout indique que le club catalan est en passe d’y parvenir, et ce en partie grâce à Antoine Griezmann.

La presse l’annonce depuis maintenant plusieurs semaines : un accord a été trouvé entre le FC Barcelone et Lionel Messi dans l’optique d’une prolongation de son contrat ayant expiré le 30 juin dernier. Cependant, pour l’heure, le club catalan est dans l’incapacité totale d’enregistrer le renouvellement de sa star argentine en raison de sa masse salariale colossale. En effet, les règlent qui encadrent les masses salariales des clubs en Liga bloquent le Barça, dont les difficultés financières sont connues de tous. Ainsi, pour pouvoir officiellement prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone n’a d’autre choix que de vendre. Dans cette optique, deux options se présentent, à savoir vendre massivement ou se séparer d’un seul gros joueurs à forte valeur marchande. Et c’est visiblement pour la deuxième option qu’a opté Joan Laporta en décidant de se séparer d’Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann à l’Atleti, Saúl Niguez et Lionel Messi au FC Barcelone