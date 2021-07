Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est réglé pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 14 juillet 2021 à 16h10 par T.M.

Cela fait maintenant de longues semaines que Joan Laporta travaille sur la prolongation de Lionel Messi. Et le président du FC Barcelone toucherait enfin au but.

L’été dernier, Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone. Un feuilleton qui avait fait trembler la planète football. Mais depuis les choses ont bien changé pour l’Argentin et au sein du club catalan. En effet, alors que La Pulga avait été retenue, Josep Maria Bartomeu a surtout été remplacé par Joan Laporta. Et l’arrivée du nouveau président blaugrana a considérablement changé la donne pour Messi. Depuis son élection, Laporta avait fait savoir que la prolongation du sextuple Ballon d’Or était sa priorité. Et s’il n’a pas réussi à le faire avant le 1er juillet, date de la fin du contrat de Lionel Messi, cela serait en passe d’être résolu.

L’accord est trouvé !