Mercato - Barcelone : Lionel Messi va faire une énorme annonce !

Publié le 14 juillet 2021 à 9h30 par A.M.

Toujours officiellement sans club, Lionel Messi se rapproche toutefois d'une prolongation au FC Barcelone. Et l'annonce serait même imminente.

En pleine euphorie après la victoire de l'Argentine à la Copa America, son premier titre majeur avec sa sélection, Lionel Messi ne pense pas encore à son avenir. « Je suis déconnecté de tout ça, je ne regarde rien. Profiter de ce moment, des gens et se préparer à partir en vacances avec ma famille, c’est ce qui est le plus important maintenant. La vérité est que je suis heureux, impossible d'expliquer le bonheur que je ressens, ma famille et mes amis. Une belle folie tout ça », confiait-il. Et pourtant, du côté du Barça, on s'active pour conserver Lionel Messi, dont le contrat a pris fin le 30 juin dernier.

La prolongation de Messi annoncée la semaine prochaine ?