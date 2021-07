Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Correa !

Publié le 14 juillet 2021 à 7h45 par A.C.

Leonardo aimerait offrir un nouveau renfort à Mauricio Pochettino, avec Joaquin Correa de la Lazio.

Alors que Kylian Mbappé devrait vraisemblablement rester au Paris Saint-Germain, en attendant une réponse sur sa prolongation, Leonardo semble vouloir renforcer l’attaque au cours de ce mercato. Il travaille en effet sur le retour de Moise Kean, qui a retrouvé Everton au terme de prêt, mais négocierait également avec la Lazio pour Joaquin Correa. Ce dernier serait très apprécié par Mauricio Pochettino et aurait demandé à la Lazio de le laisser filer cet été, comme l’a dévoilé Maurizio Sarri. « Joaquin Correa a fait savoir qu’il voulait changer d’air, mais s’il décide de rester, je serai le plus heureux des hommes » a tout récemment annoncé le coach de la Lazio, en conférence de presse.

La Lazio revoit à la baisse le prix de Correa