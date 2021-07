Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà les chiffres du nouveau contrat de Lionel Messi !

Publié le 14 juillet 2021 à 15h00 par La rédaction

Le feuilleton de ce début d'été est proche du dénouement. D'ici quelques jours, Lionel Messi devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Des informations ont déjà filtré quant à la proposition barcelonaise.

Les multiples efforts financiers du FC Barcelone ont fini par payé. Lionel Messi va prolonger son contrat, lui qui était libre depuis le 1er juillet dernier. La situation exsangue du Barça a obligé le club catalan à voir son offre à la baisse. Pour cause, le contrat de Messi entre 2017 et 2021 a coûté plus de 555M€ au FC Barcelone, avec un salaire annuel de 180M€. Avec des finances dans le rouge, impossible de renouveler l'offre.

Un contrat gagnant-gagnant