Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active dans ce chantier colossal !

Publié le 14 juillet 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Après avoir mené une première phase de recrutement impressionnante, le PSG s'est désormais lancé dans le chantier des ventes afin d'équilibrer ses comptes et poursuivre son mercato. Dans cette optique, Leonardo a déjà bien accéléré et plusieurs dossiers sont bien engagés.

Après une saison poussive marquée par la perte du titre en Ligue 1 face au LOSC, le Paris Saint-Germain avait prévu de frapper fort cet été. Et ça n'a pas manqué puisque le club de la capitale a déjà bouclé l'arrivée de quatre renforts. Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum ont tous débarqué libres tandis qu'Achraf Hakimi a été recruté pour 65M€ auxquels s'ajouteront 5M€ de bonus, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais le PSG souhaite encore se renforcer en recrutant notamment dans l'entrejeu puisque les noms de Paul Pogba ou encore Eduardo Camavinga. Cependant, bien que les finances parisiennes soient bien moins impactés que celles d'autres grands clubs, le PSG va devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes, mais également alléger son effectif et faire de la place à d'éventuelles autres recrues. Un sacré chantier que Leonardo semble toutefois avoir déjà bien lancé.

Plusieurs ventes se précisent