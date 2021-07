Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message très fort de Kevin Strootman après son départ !

Publié le 14 juillet 2021 à 13h10 par A.M.

Prêté à Cagliari par l'OM pour deux saisons, Kevin Strootman ne cache pas sa joie d'avoir rejoint le club sarde cet été.

Kevin Strootman faisait partie des joueurs sur lesquels l'OM ne comptait plus cet été. Pour raisons sportives évidemment mais surtout économiques compte tenu de l'imposant salaire perçu par l'international néerlandais. Et cela tombe bien puisqu'à l'issue d'un prêt plutôt abouti de six mois au Genoa, Kevin Strootman a de nouveau été cédé sous la forme d'un prêt pouvant atteindre les deux saisons, cette fois-ci à Cagliari. Et l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma, dont le contrat à l'OM court jusqu'en juin 2023, ne cache pas sa joie.

«Je me suis immédiatement senti bien avec mes coéquipiers»