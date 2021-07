Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Sampaoli qui justifie son départ !

Publié le 14 juillet 2021 à 12h10 par A.M.

Barré par la concurrence dans son secteur de jeu à l'OM, Lucas Perrin a décidé de rejoindre le RC Strasbourg sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Cet été, l'OM a décidé de se renforcer de façon importante en défense centrale. En effet, Pablo Longoria a bouclé le transfert définitif de Leonardo Balerdi, prêté jusque-là par le Borussia Dortmund, tandis que William Saliba et Luan Peres devraient débarquer dans les prochaines heures. Ces trois-là épauleront donc Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car. Et bien que l'international croate pourrait quitter l'OM, Lucas Perrin n'avait que peu d'options d'apparaître dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. Afin d'obtenir du temps de jeu, le jeune marseillais a donc quitté son club formateur afin de s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat vers le RC Strasbourg.

«Je suis à Strasbourg pour retrouver du plaisir et enchaîner les matches»