Mercato - OM : Ça bouge pour cette très grosse vente !

Publié le 14 juillet 2021 à 11h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'OM, Boubacar Kamara susciterait toujours l'intérêt de plusieurs clubs de Serie A.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'Olympique de Marseille doit cependant vendre afin d'équilibrer ses comptes et poursuivre son recrutement. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont concernés à l'image de Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara. Le joueur formé à l'OM aurait d'ailleurs fait l'objet d'une offre de 30M€ venue de l'AS Monaco selon les informations de La Marseillaise . Mais Kamara serait également suivi en Serie A.

La Lazio et l'AC Milan toujours dans le coup