Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos interpelle une nouvelle fois Kylian Mbappé...

Publié le 14 juillet 2021 à 10h15 par La rédaction

Fraichement recruté par le PSG, Sergio Ramos a de nouveau pris position au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. Et le défenseur espagnol n'en démord pas au sujet du jeune attaquant français...

Kylian Mbappé n'a toujours pas repris avec le PSG, mais son avenir est déjà dans toutes les têtes. L'attaquant des Bleus aurait déjà indiqué en coulisses qu'il ne souhaitait pas prolonger, or son contrat se termine le 30 juin 2022. Si le PSG souhaite obtenir un retour des 180M€ investis sur Mbappé, il est nécessaire de vendre l'ancien Monégasque dès cet été. Le Real Madrid pisterait toujours l'attaquant de 22 ans mais un argument pourrait faire pencher la balance en faveur du PSG.

Et si Ramos changeait tout ?