Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Jules Koundé !

Publié le 14 juillet 2021 à 9h00 par La rédaction

Si le Real Madrid est actif dans le sens des départs, c’est plus calme au niveau des arrivées. Et en plus de cela, Florentino Pérez pourrait voir l’une de ses pistes filer en Angleterre. Le FC Séville aurait un accord avec Tottenham pour le transfert de Jules Koundé.

Déjà orphelin de Sergio Ramos, Florentino Pérez pourrait aussi voir Raphaël Varane plier bagages. Le défenseur central français figurerait sur la short-list du PSG et de Manchester United. Alors le président du Real Madrid compte bien couvrir ses arrières. Si le départ du champion du monde est encore loin d’être acté, Florentino Pérez aurait déjà des noms en tête pour sa succession. Dont Jules Koundé. Et si ce dossier semblait promis au Real, Tottenham serait venu semer le doute.

Tottenham aurait un accord avec Séville pour le transfert de Jules Koundé

A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, Tottenham serait parvenu à un accord avec le FC Séville pour le transfert de Jules Koundé. Les Spurs pourraient dépenser 30M€ et inclure Davinson Sánchez afin de réduire la note. Désireux de quitter l’Andalousie, Jules Koundé réfléchirait à cette option. En cas d’échec sur le néo international français, Tottenham pourrait se rabattre sur Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l’Inter Milan.