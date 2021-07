Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 prêt à lâcher 30M€ pour Kamara ?

Publié le 13 juillet 2021 à 19h45 par T.M.

Cet été, l’OM chercher à vendre Boubacar Kamara. Une opportunité que l’AS Monaco semble visiblement vouloir saisir.

Très actif dans le sens des arrivées, Pablo Longoria va désormais devoir passer la seconde en ce qui concerne les départs. Alors que le président de l’OM doit faire rentrer de l’argent dans les caisses, l’opération vente est pour le moment très compliquée. En effet, candidats au départ, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic sont encore présents sur la Canebière. Il faut dire que peu d’offres intéressantes arrivent sur le bureau de Longoria. Cela serait notamment le cas pour Kamara, mais un club de Ligue 1 pourrait bien relancer ce feuilleton.

L’offensive de l’AS Monaco !