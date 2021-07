Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Konrad de la Fuente justifie son arrivée à l’OM !

Publié le 14 juillet 2021 à 7h00 par T.M.

A 19 ans, Konrad de la Fuente est désormais un joueur de l’OM à part entière. Et ce mardi, devant les médias, l’Américain s’est confié sur son arrivée sur la Canebière.

Formé au FC Barcelone, Konrad de la Fuente était promis à un bel avenir. Grâce à ses qualités de percussion et de dribbleur, l’ailier américain aurait pu faire du bien, mais Ronald Koeman n’avait visiblement pas énormément confiance en lui. Face à cette situation, le joueur de 19 ans a donc décidé de quitter les Blaugrana pour tenter sa chance ailleurs. Et ce sont Pablo Longoria et Jorge Sampaoli qui lui ont tendu la main du côté de l’OM. Konrad de la Fuente s’est ainsi engagé jusqu’en 2025 avec les Phocéens.

« Je considérais que c'était une opportunité »