Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Longoria sur ce renfort venu du FC Barcelone !

Publié le 14 juillet 2021 à 0h30 par T.M.

Grand espoir de La Masia, centre de formation du FC Barcelone, Konrad de la Fuente va poursuivre sa carrière à l’OM. Un renfort évoqué ce mardi par Pablo Longoria.

Cet été, l’OM a décidé de miser sur la jeunesse. Et pour cela, Pablo Longoria a notamment utiliser son réseau et ses contacts au FC Barcelone. Entretenant une bonne relation avec Mateu Alemany, le président phocéen s’est offert l’un des grands espoirs du club catalan : Konrad de la Fuente. Vif et agile, l’ailier américain de 19 ans peut faire de nombreuses différences. Un profil qui n’a toutefois pas tapé dans l’oeil de Ronald Koeman, qui ne lui faisait pas énormément confiance. Ainsi, à défaut de rester avec le Barça B, Konrad de la Fuente a décidé d’aller tenter sa chance au plus haut niveau avec l’OM.

« On considère que Konrad est prêt »