Mercato - OM : Les vérités de Pablo Longoria sur le mercato de l’OM !

Publié le 13 juillet 2021 à 19h30 par T.M.

Alors que l’OM a déjà officialisé 6 recrues cet été, elles seront rapidement au nombreux de 8. Sur la Canebière, Pablo Longoria se compte ainsi pas ses efforts sur ce marché des transferts. Et ce mardi, devant les journalistes, le président phocéen a fait un point.

Le nouveau projet de Frank McCourt à l’OM commence réellement maintenant. Alors que les changements avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria étaient intervenus en février dernier, le mercato estival permet de donner le coup d’envoi de ce projet. Et pour offrir la meilleure équipe à l’Argentin, Longoria se démène depuis l’ouverture du marché des transferts. Le président de l’OM a promis 11 recrues et il devrait tenir sa parole. Actuellement, elles sont au nombre de 6, mais dans les prochaines heures, les arrivées de Luan Peres et William Saliba seront officielles. Mais cela est encore loin d’être terminé. D’autres joueurs sont attendus sur la Canebière et ce mardi, à l’occasion des présentations de Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, Pablo Longoria a confirmé que l’effectif de l’OM n’était pas encore au complet : « C'est un marché que l'on a préparé et on a réussi à prendre quasiment tous nos premiers choix dans les différentes positions. Les questions sont sur le futur, on doit remplir l'effectif, Numériquement nous ne sommes pas prêts mais nous voulons avoir un effectif réduit mais le plus complet possible, avec des profils complémentaires ».

« Je ne suis pas libre de faire tout ce que je veux sur le mercato »