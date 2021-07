Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame un transfert colossal à Longoria !

Publié le 13 juillet 2021 à 17h10 par A.M.

Bien que Jorge Sampaoli ait obtenu de nombreux renforts, l'entraîneur de l'OM souhaite absolument voir débarquer Philippe Coutinho.

Depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria a régalé Jorge Sampaoli en lui offrant six renforts dont des joueurs que l'Argentin souhaitait absolument voir débarquer à l'image de Gerson par exemple. Mais ce n'est pas fini. Ces derniers jours, le nom de Philippe Coutinho revient avec insistance. Au point que l'arrivée du Brésilien, qui paraissait inimaginable il y a encore quelques semaines, prend de l'ampleur. Et d'après Rudy Galetti, journaliste de Sportitalia , c'est bien Jorge Sampaoli qui a réclamé Philippe Coutinho.

«Sampaoli le veut et insiste pour étudier la faisabilité de l'opération»