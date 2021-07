Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour le départ d'Areola !

Publié le 14 juillet 2021 à 12h15 par A.M.

De retour d'un prêt d'un an à Fulham, Alphonse Areola ne devrait pas s'éterniser au PSG où il est poussé au départ. Et West Ham s'activerait pour récupérer l'international français.

L'arrivée de Gianluigi Donnarumma, qui sera mis en concurrence avec Keylor Navas, va faire des dégâts chez les gardiens de but du PSG. En effet, Sergio Rico, Garissone Innocent ainsi que Marcin Bulka seront poussés au départ tout comme Alphonse Areola, qui revient d'un prêt d'un an à Fulham. Le Champion du monde, qui possède un gros salaire, et alors que son contrat court jusqu'en 2023, est invité à se trouver une porte de sortie. Et il pourrait bien retourner à Londres.

Le PSG et West Ham continuent de discuter