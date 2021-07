Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour boucler le dossier Areola !

Publié le 11 juillet 2021 à 12h15 par D.M.

Prêté la saison dernière à Fulham, Alphonse Areola devrait rester en Premier League. Le portier pourrait rejoindre West Ham lors de ce mercato estival.

Le PSG ne manque pas de gardiens de but. Pas moins de neuf portiers sont sous contrat avec le club parisien dont Gianluigi Donnarumma, qui devrait rejoindre la capitale après la finale de l’Euro ce dimanche et concurrencer Keylor Navas. Une arrivée énormément discutée en interne et qui pousse un peu plus vers la sortie Alphonse Areola. Formé au PSG, l’international français ne rentre pas dans les plans de Mauricio Pochettino et devrait quitter la capitale lors de ce mercato estival.

West Ham en pole pour accueillir Areola