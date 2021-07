Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sans Mbappé et Haaland, Ancelotti sait comment se consoler…

Publié le 11 juillet 2021 à 11h30 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on n’a que le nom de Kylian Mbappé à la bouche. Toutefois, il semblerait que recruter l’attaquant du PSG soit quasiment impossible pour cet été. Par conséquent, Carlo Ancelotti devra revoir ses plans et il pourrait bien avoir une idée en tête.

Depuis l’été dernier, compte tenu du contexte sanitaire à travers le monde et des répercussions financières de celui-ci, le Real Madrid n’a rien dépensé pour attirer de nouveaux joueurs. Mais après cette cure d’austérité, Florentino Pérez pourrait ne pas regarder à la dépense. Du moins, le président de la Casa Blanca n’aurait qu’une priorité en tête : recruter Kylian Mbappé. Ce n’est pas un secret, l’attaquant du PSG est la grande priorité des Merengue, qui pourraient faire certaines folies pour se l’offrir. Mais cela serait sans compter sur Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier l’a d’ailleurs récemment bien fait savoir, que Mbappé prolonge ou non, lui qui est sous contrat jusqu’en 2022, il ne partira pas cet été : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays ».

La solution Sterling !