Mercato - PSG : Un obstacle à 150M€ pour Al-Khelaïfi avec Mbappé ?

Publié le 11 juillet 2021 à 9h15 par A.D.

Déterminé à recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid aurait appris que le PSG était contraint de vendre pour 150M€ environ cet été afin de se conformer aux règles du fair-play financier. Dans cette optique, Florentino Pérez espérerait que Nasser Al-Khelaïfi se résoudra à négocier un transfert pour son numéro 7.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'un année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait fait une annonce fracassante en interne. Selon les informations d' AS , le numéro 7 parisien aurait fait savoir à sa direction qu'il ne comptait pas prolonger à Paris. Une indiscrétion qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, plus que jamais en embuscade pour récupérer Kylian Mbappé cet été.

Mbappé sacrifié par le PSG cet été à cause du fair-play financier ?