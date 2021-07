Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable surprise réservée par Pablo Longoria ?

Publié le 11 juillet 2021 à 11h45 par La rédaction

Non conservé par l'OM à la fin de la saiso, Yuto Nagatomo pourrait bien faire son retour sur la Canebière d'ici peu...

Arrivé libre à l'été 2020 en tant que doublure de Jordan Amavi, Yuto Nagatomo n'avait signé qu'une saison à l'OM. Profitant des pépites physiques du Français, le latéral japonais a énormément joué, sans pour autant convaincre sur la Canebière. Des prestations décevantes qui ont poussé Pablo Longoria à ne pas conserver l'ancien de l'Inter Milan à la fin de la saison. Actuellement, Nagatomo est donc un joueur libre et se cherche ainsi un nouveau club. Où rebondira-t-il ? Un retour à l'OM ne serait visiblement pas à exclure.

Une pige supplémentaire envisagée