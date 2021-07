Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino toujours sur le départ ? La réponse !

Publié le 14 juillet 2021 à 10h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il a longtemps été question d’un départ de Mauricio Pochettino cet été, l’entraîneur argentin affiche un discours qui ne laisse plus aucune place au doute quant à son avenir.

La nouvelle avait fait couler beaucoup d’encre au début de l’été : Mauricio Pochettino, dont les relations avec Leonardo ne seraient pas vraiment au beau fixe, aurait sérieusement envisagé de claquer la porte du PSG seulement six mois après sa nomination. Il a été question d’un retour de l’entraîneur argentin sur le banc de Tottenham, un club pour lequel il a conservé un grand attachement. Finalement, au fil des semaines, la situation semble s’être apaisée pour Pochettino, et il affiche un discours qui ne laisse plus aucune place au doute dans un entretien sur le site officiel du PSG.

Pochettino se projette sur la saison à venir