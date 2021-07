Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une énorme désillusion pour Paul Pogba ?

Publié le 14 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Paul Pogba dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 à Manchester United et ne l’aurait pas encore prolongé. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver, mais ledit rêve pourrait s’avérer inaccessible.

Après Georginio Wijnaldum, Leonardo chercherait à recruter une autre pointure au milieu de terrain afin de renforcer l’entrejeu de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Pour ce faire, le directeur sportif du PSG aurait activé la piste menant à Paul Pogba dont l’avenir à Manchester United s’écrirait en pointillés, son contrat prenant fin en juin 2022. D’après Foot Mercato , le PSG serait bien dans le coup pour le transfert de Paul Pogba. Néanmoins, la direction parisienne pourrait tomber de haut.

Des discussions avec Manchester pour sa prolongation