Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour l’avenir de Paul Pogba ?

Publié le 13 juillet 2021 à 20h15 par T.M.

Annoncé de plus en plus proche d’une arrivée au PSG, Paul Pogba pourrait encore continuer avec Manchester United. Explications.

Une fois n’est pas coutume, l’avenir de Paul Pogba est encore l’un des grands feuilletons du mercato. A un an du terme de son contrat à Manchester United, le Français pourrait faire ses valises. En coulisse, Mino Raiola, son agent, agirait en tout cas en ce sens. En effet, il aurait déjà rencontré le PSG pour discuter d’un possible transfert au Parc des Princes. De quoi d’ailleurs intéressé le principal intéressé. Toutefois, il semblerait que du côté des Red Devils, on n’est pas dit son dernier mot pour l’avenir de Pogba.

Et si Pogba prolongeait ?