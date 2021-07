Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La stratégie osée de Longoria dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 14 juillet 2021 à 10h00 par A.M.

Alors que Boubacar Kamara fait partie des joueurs dont la vente est attendue, l'OM tenterait de prolonger son contrat. Peut-être pour mieux le vendre.

Après avoir bouclé l'arrivée de six joueurs, l'Olympique de Marseille souhaite désormais alléger son effectif ce qui passe par de nombreuses ventes. Celle de Boubacar Kamara semble la plus probable, mais surtout celle qui rapportera le plus d'argent à l'OM. En effet, selon les informations de La Marseillaise , l'AS Monaco aurait proposé 30M€ au club phocéen afin de recruter Boubacar Kamara. Mais visiblement, Pablo Longoria a une autre ambition.

L'OM tente de prolonger Kamara