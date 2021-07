Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé un dossier brûlant !

Publié le 14 juillet 2021 à 9h45 par La rédaction

Après s'être considérablement renforcé, le PSG s'apprête désormais à dégraisser son effectif pléthorique. Mitchell Bakker a ainsi rejoint Leverkusen et c'est désormais un autre latéral gauche qui devrait quitter la capitale.

L'histoire d'amour entre le PSG et Layvin Kurzawa semble toucher à sa fin. Après 6 saisons et plus de 150 matchs sous les couleurs parisiennes, l'international français devrait aller voir ailleurs. Trop souvent blessé, l'ancien Monégasque a vu Juan Bernat, voire parfois Mitchell Bakker, les doubler dans la hiérarchie des latéraux gauches. A bientôt 29 ans et alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024, Kurzawa souhaite relancer sa carrière.

Un accord trouvé avec Galatasaray !