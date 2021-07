Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos en remet une couche sur l’avenir de Mbapppé !

Publié le 14 juillet 2021 à 8h45 par A.C.

Sergio Ramos, fraichement débarqué au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé.

L’opération séduction a démarré pour Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain peut compter sur un VRP de luxe, avec Sergio Ramos. A peine arrivé, le défenseur a en effet accordé plusieurs entretiens en France comme à l’étranger, parlant directement de l’avenir de son nouveau coéquipier. « Pour moi, en tant que joueur du PSG, j'aimerais qu'il reste. J'aime jouer avec les meilleurs, et Mbappé en fait partie » a déclaré Sergio Ramos, pour AS . « Si je conseillerai à Mbappé d’aller à Madrid ? Bien sûr. Madrid est l'un des meilleurs clubs du monde. Le meilleur sur le plan historique. Pour moi, les grands joueurs doivent y aller. Mais maintenant je le veux dans mon équipe ». Il faut dire qu’il reste moins d’un an de contrat à Mbappé au PSG et aucune réponse ne semble encore être arrivée sur le bureau de Leonardo, concernant une prolongation.

« Je conseille à Mbappé de rester au PSG »