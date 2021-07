Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date fatidique est fixée pour Lionel Messi !

Publié le 14 juillet 2021 à 13h00 par A.D.

Le Barça s'activerait toujours pour réussir à prolonger Lionel Messi. Si ce dossier ne devrait pas être finalisé dans un avenir proche, Joan Laporta serait tout de même confiant et se verrait boucler l'affaire en juillet pour pouvoir retrouver Lionel Messi début aout pour la pré-saison du FC Barcelone.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait prolonger de deux saisons avec le FC Barcelone. En effet, Joan Laporta ferait tout son possible pour étendre le bail de son ancien capitaine et numéro 10. Malgré ses problèmes financiers et le plafond salarial imposé par la Liga, le président catalan n'imaginerait pas un seul instant Lionel Messi porter un autre maillot que celui du Barça cette saison, et ce, même s'il ne devrait pas finaliser ce dossier dans un avenir proche.

Lionel Messi de retour à Barcelone début aout ?