Mercato - Barcelone : Griezmann prêt à un énorme sacrifice pour partir ?

Publié le 15 juillet 2021 à 8h30 par La rédaction

Alors que son départ du FC Barcelone prend de plus en plus en plus forme, Antoine Griezmann pourrait faire son retour à l'Atlético Madrid. Le Français serait même prêt à prendre une décision drastique pour faciliter ce transfert.

L'avenir d'Antoine Griezmann semble s'éloigner du Barça. Joan Laporta serait déterminé à se séparer du champion du monde afin d'alléger la masse salariale du club culé. Les dirigeants barcelonnais compteraient sur le départ du Français pour finaliser la prolongation de Lionel Messi. Pour se débarrasser de Griezmann, le Barça envisagerait un échange avec des joueurs de l'Atlético Madrid. Si Saul Niguez avait d'abord été évoqué, Mario Hermoso et Ronan Lodi pourrait également être inclus dans la balance comme le révélait Catalunya Radio . De son côté, Griezmann aurait lui déjà pris sa décision.

Griezmann prêt à baisser son salaire pour l'Atlético