Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, c’est enfin terminé !

Publié le 15 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG ait été qualifié de potentielle destination pour Lionel Messi cet été, il n’en était rien du côté du club de la capitale et l'Argentin devrait bientôt signer un nouveau contrat au FC Barcelone.

En raison du plafond salarial instauré en Liga, le FC Barcelone se trouvait ces derniers jours au pied du mur concernant la signature d’un nouveau contrat pour Lionel Messi. Le Barça devrait parvenir à alléger sa masse salariale de près de 200M€. Le départ de Junior Firpo a permis au club de commencer à souffler et celui d’Antoine Griezmann pour l’Atletico de Madrid devrait encore plus aider le Barça , le Français percevant un salaire mensuel de 2,8M€. Et alors que le PSG aurait continué à suivre l’évolution du feuilleton Lionel Messi, le club de la capitale n’était pas vraiment dans le coup.

Pas de discussions entre le PSG et Messi, un nouveau contrat au Barça

C’est du moins ce que Fabrizio Romano a révélé ces dernières heures. Selon le journaliste, Lionel Messi devrait bel et bien rester au FC Barcelone et cela n’aurait jamais été remis en doute. En outre, le PSG ne se serait pas donné de réelles chances de recruter Messi cet été puisqu’aucune discussion n’aurait eu lieu entre les deux parties ces dernières semaines.